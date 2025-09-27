ЗАРЕЖДАНЕ...
Ужасът по АМ "Тракия" продължава и днес! Задръстванията отново са километрични
"Тапата и много голяма", коментират те.
Припомняме, че и през вчерашния ден трафикът по АМ "Тракия" беше кошмарен, а тапите огромни до късните часове на деня.
Манол Пейков: Има и един още по-огромен усепх – излъчването и поведението на момчетата както на терена, така и извън него
