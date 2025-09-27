Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Ужасът по АМ "Тракия" продължава и днес. Пътуващи сигнализират, че отново се е образувала километрична колона от автомобили край Ихтиман в посока столицата. 

"Тапата и много голяма", коментират те. 

Припомняме, че и през вчерашния ден трафикът по АМ "Тракия" беше кошмарен, а тапите огромни до късните часове на деня.