В България вече работи една от най-големите системи за съхранение на електроенергия с батерии
С мощност от 202 MW и капацитет 500 MWh, проектът "ContourGlobal Maritsa BESS“ се нарежда сред най-мащабните и технологично напреднали батерийни съоръжения в България и региона. Системата вече активно участва в националния електроенергиен пазар, включително на пазарите "Ден напред“ и "В рамките на деня“, като допринася пряко за балансирането, гъвкавостта и сигурността на българската електроенергийна система.
"Въвеждането в експлоатация на тази независима система за съхранение на енергия е гарант за енергийната сигурност на България. Проектът е ярък пример как, с подкрепата на държавата, иновациите и съвременните технологии могат успешно да се комбинират със съществуващата индустриална инфраструктура, за да се постигне стабилна и надеждна мрежа“, заяви министърът на енергетиката Жечо Станков. По думите му България изпраща ясен сигнал, че е гарант за енергийната сигурност в Югоизточна Европа, като същевременно създава устойчива перспектива за развитие на традиционни енергийни комплекси като "Марица - изток“.
Енергийният министър припомни, че преди година страната ни пое ясен ангажимент да се утвърди като балансираща мощност на Балканите - роля, която вече се доказа на практика, подпомагайки съседни държави. "България заема водещо място в иновациите и балансирането на електроенергийната система в Югоизточна Европа. Само за изминалата година с внедряването на батерийни технологии достигнахме капацитет за съхранение, сравним с този на ПАВЕЦ "Чаира“ - близо 5000 MWh. Очакванията са до средата на тази година капацитетът да нарасне до поне 15 000 MWh. Това означава по-сигурни доставки, по-добра интеграция на възобновяемите източници и по-ниски цени не само за България, но и за целия югоизточен регион на Европа“, бе категоричен министър Станков.
Главният изпълнителен директор на ContourGlobal Антонио Камисекра подчерта ключовата роля на страната ни и на местните екипи за успешното реализиране на проекта в рекордно кратки срокове, включително с участието на преквалифицирани служители от въглищната централа.
Проектът "ContourGlobal Maritsa BESS“ е финансиран от Европейския съюз чрез механизма NextGeneration EU в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост. Системата за съхранение на енергия е разположена върху площ от 25 000 кв. м и е оборудвана с най-съвременни технологични решения, включително 110 батерийни платформи и 28 комбинирани системи за преобразуване на енергия и трансформатори, осигуряващи ефективна интеграция в електропреносната мрежа.
С реализацията на "ContourGlobal Maritsa BESS“ България прави още една решителна стъпка към по-сигурна, по-гъвкава и по-устойчива енергийна система, утвърждавайки се като регионален лидер в прилагането на иновативни енергийни технологии.
