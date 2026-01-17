От тази година в България ще започне прилагането на новата терапия с лутеций при пациенти с тежки онкологични заболявания. Това съобщи началникът на Клиниката по нуклеарна медицина в "Александровска" болница доц. Валерия Хаджийска по NOVA NEWS."Нашите пациенти с напреднал карцином на простатната жлеза вече ще имат достъп до тази иновативна терапия, за която досега много от тях трябваше да пътуват в чужбина. За една апликация се изискват между 4 и 6 дози на стойност около 9000 евро на доза, което беше сериозно финансово бреме", обясни доц. Хаджийска.Според нея щастливата новина е, че терапията ще бъде реимбурсирана от Министерството на здравеопазването, а услугата ще се заплаща от НЗОК. "Пакетът все още не е влязъл в сила, но очакваме това да се случи около април–май. До тогава пациентите може да доплащат част от услугата, но цената ще е многократно по-ниска от досегашните разходи", уточни специалистът.Терапията използва радиоактивния изотоп лутеций-177, който излъчва бета частици с къс пробег в тъканите. Това позволява насочено лъчетерапевтично действие точно върху раковите клетки, които изразяват простат специфичен мембранен антиген, без да засягат околните здрави тъкани. "За разлика от химиотерапията, която действа върху всички бързо делящи се клетки и носи множество странични ефекти, терапията с лутеций е таргетна и доказано безопасна в Европа вече 7 години", каза доц. Хаджийска.Според специалиста пътят на пациента към тази терапия започва от уролога, който преценява дали е възможно оперативно или лъчетерапевтично лечение. Само след като стандартните методи и първите линии на системно лечение бъдат изчерпани и туморният маркер продължава да нараства, пациентът става подходящ за терапия с лутеций. "Говорим за метастатични пациенти – с костни, лимфогенни или вътрешни метастази, при които медицинската онкология вече трудно контролира процеса. Целта на терапията е да забави или спре прогресията на болестта", обясни доц. Хаджийска.В края на разговора тя сподели и своята лична рецепта за здраве. "Спортът е ключов – дори в студ и дъжд, тичане или разходка. По време на това човек може да слуша книги. Освен това имам две деца, които ме държат активна и тонусът ми е постоянен", заключи доц. Хаджийска.