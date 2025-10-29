ЗАРЕЖДАНЕ...
В Деня на народните будители: Администрацията на президента ще отвори врати за граждани
© Булфото
Президентът Румен Радев и вицепрезидентът Илияна Йотова ще участват в церемонията, в рамките на която държавният глава ще приеме строя на Националната гвардейска част.
Каква е програмата?
В 12.00 часа пред сградата на президентството ще започне тържествената смяна на почетния гвардейски караул по повод празника.
От 12.30 до 16.30 часа в Деня на народните будители Администрацията на президента ще отвори врати за граждани. Президентът Румен Радев и вицепрезидентът Илияна Йотова ще приемат лично първите гости на "Дондуков“ 2.
Гражданите ще имат възможност да разгледат Гербовата зала и кабинетите на президента и на вицепрезидента. Специално за празника в президентството ще бъдат изложени експонати, носещи духа на българската история и култура.
В Гербовата зала ще бъде изложен екземпляр от първото издание на "Ключ Българскаго языка“ на Георги С. Раковски, предоставен от Националния исторически музей.
Посетителите ще могат да разгледат и експонати от авторската изложба на гл. ас. д-р Мария Христова-Пенкова "Кодове на идентичност – вяра, език, народ“ от Националния антропологичен музей при Българската академия на науките. Експозицията е посветена на 1160 години от покръстването на българския народ, 1140 години от успението на св. Методий, 1170 години от глаголицата. Със съдействието на Националния исторически музей и редица регионални музеи ще бъдат изложени пет амулета с глаголически надписи от 10-11 век.
Ще бъдат изложени и експонати, предоставени от Националния военноисторически музей. Експонатите са тематично обвързани с 140-годишнината от Съединението на Княжество България с Източна Румелия и Сръбско-българската война.
Гражданите, които имат желание да посетят институцията в рамките на Деня на отворените врати, следва да имат предвид, че ще преминават през проверка за сигурност, като не се допуска внасянето на обемисти багажи.
