В Деня на влюбените: В Бургас кръщават червеи на бившите си гаджета, които да бъдат изядени
©
Посетителите могат да изберат африкански червей, зеленчук или плод и да му дадат името на бивш съпруг или бивш партньор. След това те наблюдават как избраната храна се изяжда от животните - в случая сурикатите в зоопарка. За процедурата се издава специален сертификат, в който се вписва името на бившия и с какво точно е било нахранено животното.
За желаещите да се включат в инициативата, но без да се показват, зоопаркът изпраща видео от самото хранене. Като допълнение към кампанията, за влюбените двойки се предлага и възможност за символично "осиновяване" на животно, което да бъде кръстено на настоящата им половинка.
Още от категорията
/
Бивш социален миниситър за "Петрохан": Тези деца са изпитали абсолютен дисонанс между тях и света, в който те живеят
13.02
Евгени Кръстев за Мюнхенската конференция за сигурност: Приоритетът на САЩ остава запазването на евроатлантическата връзка
13.02
Психолог за социалните мрежи: Разглеждаме проблема така - защо това дете стои там, какво му дава
13.02
Психолог: Общество функционира като тревожна личност, която търси бързи и категорични отговори
13.02
Саудитскaта Midad Energy подписа споразумение с "Лукойл" за закупуване на чуждестранните активи на руската компания
13.02
Яни Янев: Слънчогледовото олио е единствената от хранителните стоки, чиято цена за последните години, не е претърпяла изменение, въпреки инфлационния натиск
13.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Кои са най-паметните президенти в киното?
22:55 / 13.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.