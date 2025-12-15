Сподели close
Европейският парламент ще разглежда искане за сваляне на имунитета на Илхан Кючук. Това съобщи самият той в профила си във Facebook. Илхан е евродепутат от групата на либералите и АПС на Ахмед Доган.

''Признавам, че бях наистина изненадан, когато получих информацията, че в рамките на пленарната седмица, ще бъде поискано свалянето на моя парламентарен имунитет. Повод за това е подаден сигнал, който, по мое убеждение, цели да постави под съмнение името ми, репутацията ми и доверието, което през годините съм получил както от гражданите, така и от институциите'', написа той. 

Кючук заяви, че ще съдейства напълно на всички компетентни органи за изясняване на фактите и увери: 

"Нямам какво да крия! Истината винаги е била моето най-силно оръжие и аз имам най-голям интерес тя да бъде установена ясно, открито и без интерпретации.

Не се крия зад имунитет. Имунитетът в ЕП не е лична привилегия на евродепутата. Той е гаранция за независимостта на институцията, която позволява на евродепутатите да изпълняват мандата си свободно и се разглежда по установена процедура".