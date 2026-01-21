Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Първа точка в предварителната програма на парламента е заложено да бъде гласувано на първо четене закриването на Комисията за противодействие на корупцията.

Законопроектите са внесени съответно от "ДПС-Ново начало“, "Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ) и ГЕРБ-СДС.

ФОКУС припомня, че два от трите законопроекта, този на "ДПС-Ново Начало" и на "Продължаваме Промяната-Демократична България", бяха отхвърлени. 

На "ДПС-Ново начало" предвижда правомощията й да бъдат поети от Сметната палата и ДАНС, а това на ПП-ДБ - за създаването на нов орган, който да продължи да противодейства на корупцията, без разследващи функции.