В Нидерландия: България щеше да спечели "Евровизия", ако не бе коронавируса

© Някои от най-големите медии в Нидерландия, страната домакин на отмененото вчера 65-то издание на "Евровизия", излязоха днес със заглавия 'Bulgarije had songfestival gewonnen' (България печели "Евровизия") и “Dit liedje had waarschijnlijk het Songfestival 2020 gewonnen" (Тази песен вероятно щеше да спечели "Евровизия 2020"), съобщи "Дарик".



Публикациите в De Telegraaf , RTL Nieuws, AD.nl, Shownieuws, Ditjes & Datjes, RTL Boulevard, Tubantia и Welingelichte Kringen единодушно посочват, че преди решението конкурсът да бъде отложен за догодина, Виктория с песента си “Tears Getting Sober" е била големият фаворит. Изглежда никой от тях не е открил съмнителни прилики между българския финалист и парчето на Били Айлиш No Time to Die, в което я "уличиха" български коментатори.



Вчера бешe обявено, че 65-тото издание на песенния конкурс "Евровизия" ще бъде изместено за догодина заради пандемията.



Все още не е ясно дали участниците, квалифицирани от своите страни за финала на "Евровизия 2020" ще бъдат допуснати да представят страните си на конкурса през 2021 г. в Ротердам.



"Смятаме, че най-логичното решение е сегашните участници и техните песни да бъдат допуснати да участват в конкурса през 2021 г. Не можем да позволим трудът ни да отиде на вятъра", коментира Геновева Христова, изпълнителен продуцент на българското участие.



Самата Виктория е оптимист: "Tears Getting Sober е песен, в която много хора вложиха сърцето и душата си. Вярвам, че ще имам възможност да я изпълня на сцената на "Евровизия" и да накарам България да се гордее с моето представяне."



На 28 март младата изпълнителка планира своя първи онлайн концерт на живо от дома си в София, с който прави жест към феновете и последователите си. Той ще бъде излъчен безплатно на eurovision.icard.com от 20 часа българско време.



Конкурсът "Евровизия" се провежда всяка година без прекъсване от 1956-а насам - 2020-а ще бъде първата му "нулева година".