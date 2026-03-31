Учениците с български корени ще продължат да изучават български език, както и българска литература, история, традиции и обичаи на българите и други предмети на български език съгласно учебния план в Болградската гимназия "Г. С. Раковски“ в Одеска област.

Ще им се осигуряват и учебници и учебни помагала, необходими за организиране на учебния процес. Това предвижда подписаният Протокол между МОН и Министерството на образованието и науката на Украйна по време на посещението на делегацията, водена от премиера Андрей Гюров.

В документа се отчита важната роля на Болградската гимназия като институция, съхраняваща националната идентичност и културното наследство на българското малцинство в Украйна, и се гарантира правото на гражданите на Украйна, принадлежащи към това малцинство, да получават образование на български език.