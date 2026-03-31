В Одеска област ще продължават да учат български
Ще им се осигуряват и учебници и учебни помагала, необходими за организиране на учебния процес. Това предвижда подписаният Протокол между МОН и Министерството на образованието и науката на Украйна по време на посещението на делегацията, водена от премиера Андрей Гюров.
В документа се отчита важната роля на Болградската гимназия като институция, съхраняваща националната идентичност и културното наследство на българското малцинство в Украйна, и се гарантира правото на гражданите на Украйна, принадлежащи към това малцинство, да получават образование на български език.
