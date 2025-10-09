Времето започна да се оправя, а температурите тръгнаха нагоре. Към 15:00 часа в Сандански, Пловдив и Видин е 20 градуса. Това показва справка нав сайта на Националния институт по метеорология и хидрология.Ситуацията в останалите големи градове е следната:- София 14 градуса- Варна 15 градуса- Бургас 15 градуса- Русе 16 градуса- Стара Загора 18 градуса- Благоевград 16 градуса