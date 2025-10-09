Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Времето започна да се оправя, а температурите тръгнаха нагоре. Към 15:00 часа в Сандански, Пловдив и Видин е 20 градуса. Това показва справка на Plovdiv24.bg в сайта на Националния институт по метеорология и хидрология.

Ситуацията в останалите големи градове е следната:

- София 14 градуса

- Варна 15 градуса

- Бургас 15 градуса

- Русе 16 градуса

- Стара Загора 18 градуса

- Благоевград 16 градуса