ЗАРЕЖДАНЕ...
В аптеките продължават да липсват жизненоважни лекарства
©
"Има цикличност в липсата или недостиг на дадени продукти. Има разбира се и сезонност, която е свързана с различните нива на заболяваемост. Такъв е случаят с антибиотичните продукти, при които особено в зимния период се наблюдава затруднение", заяви той пред БНТ.
Той допълни, че според данни на СЗО около 50% от приема на лекарства в световен мащаб е нерационален. Водеща роля в това отношение имат антибиотиците.
"И в момента, ако говорим за недостиг на дадени антибиотици за съжаление, ако тази тенденция се запази след 10, 20 години - ще има излишък на антибиотици, които няма да действат".
Получаваме информация за около 2, 3 липсващи продукта на седмица. Като примери посочи, че през последната седмица има липса на медикамент за хората, страдащи от остеопороза.
Още от категорията
/
Корнелия Нинова: Не може повече да си даваме курбан децата. Навсякъде е безотговорност и безхаберие
10:34
Миролюба Бенатова: Депутатите от Бургас мълчат пореден ден по темата за парашута и фирмите, които държат атракционите
08:55
Сарафов разпореди: Делото за тежкото произшествие с АТВ в Слънчев бряг ще се разследва от НСлС
21.08
Корнелия Нинова опроверга властта след инцидента със загиналото дете в Несебър и показа документ
21.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
В интернет: Популярност набират т.нар. романтични измами, бизнесъ...
22:34 / 21.08.2025
Лияна Панделиева: Потъваме, загиваме, унищожават ни ежедневно и н...
21:30 / 21.08.2025
Почина гласът на всички филми, които гледахме като деца
21:03 / 21.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.