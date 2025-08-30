ЗАРЕЖДАНЕ...
В "часа на класа" учители ще разясняват на децата за еврото – темата става актуална в лавката, но и в учебниците
© NOVA
Бъдещата петокласничка Петра и баща ѝ Васил Такев вече обсъждат предстоящата промяна. Според бащата обаче темата трябва да се поднесе разбираемо за децата. "Коментираме толкова, доколкото на нея ѝ е необходимо като информация. Ако влизаме в безкрайно сложни детайли за финансова система и инвестиции, те няма и да го разберат“, споделя той пред NOVA.
Въпреки че училищата са започнали подготовка още миналата година, семейството смята, че има още какво да се желае по отношение на финансовата грамотност. "Не само темата за еврото, но и темата за финансите е много слабо застъпена в училище, практически в целия курс на образование“, казва Васил Такев. Самата Петра потвърждава: "Ние вкъщи говорим повече за евро и за парите, но в училище е възможно много рядко да говорим за сменянето на парите в България“.
От своя страна училищата имат план за действие. "За профил "Предприемачество“ със сигурност е застъпено в програмата, но за другите паралелки в часовете на класа сме заложили такива теми. Те ще бъдат като разяснителна кампания, часове тип дискусия, в които първо да видим информираността на учениците“, обясни Веселин Стефанов, директор на 51 СУ.
От Министерството на образованието и науката съобщиха, че вече стартират процедури за редакция на учебници и учебни материали, за да се отрази приемането на еврото. От просветното ведомство допълват, че няма пречка училищата да отделят и допълнителни часове за дискусии, както и да изработват информационни материали по темата.
На фона на институционалните мерки, Васил Такев съветва родителите да поемат инициативата и да учат децата си на практика. "В момента, в който им дадат пари, да се разправят сами с тях. Да имат някакви пари на седмица, с които да си купят нещо в лавката, да задоволят елементарни нужди. От този момент трябва да знаят какво представляват парите“, смята той.
А дали усилията за просвещаване на децата във връзка с въвеждането на еврото ще дадат резултат, ще стане ясно още през януари.
Още по темата
/
Експерт: Спекулативното говорене за трудности при изтегляне на кредити след влизането в еврозоната доведе до бум на пазара на недвижими имоти
27.08
Икономист: С влизането в еврозоната излизат скрити левови спестявания - от чекмеджета и под възглавници
22.08
Още от категорията
/
Прокъсвания, разнищвания и неработеща пружина на карабинера: Това са част от знаците за неправилна експлоатация на водни атракциони
09:25
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
БНБ с важна новина за лихвения процент
23:01 / 29.08.2025
Икономист предупреди: Тихомълком се вдигат данъците
21:54 / 29.08.2025
Тежка катастрофа с жертва край Айтос!
21:43 / 29.08.2025
Наталия Киселова с инетересна прогноза за гласуването на първия з...
21:24 / 29.08.2025
Адвокат Буенова: 40% от полевите тестове за наркотици, използвани...
20:57 / 29.08.2025
Климатична аномалия удря Балканите, ето каква зима ни очаква
20:57 / 29.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.