В ход е специализирана полицейска операция "Focus on the Road", ето каква е целта й
Основният акцент в засилените проверки по пътищата в Шуменско ще бъде спазване на правилата за използване на мобилни електронни устройства по време на движение на МПС и недопускане на управлението им под влиянието на различни разсейващи фактори.
Анализът сочи, че разсейването на водачите по време на шофиране, и по-специално – от мобилни устройства като смартфони, но също и така и от вградените в превозните средства електронни системи, се превръща в една от основните причини за възникване на пътни инциденти.
В хода на засилените проверки контролните органи ще следят също и за използването на обезопасителни колани от водачите и пътниците в МПС, за използването на защитни каски от водачите и пътниците на мотоциклети, както и за използването на детски обезопасителни системи при превозване на деца в автомобилите.
