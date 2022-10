В кой бизнес сектор дават по 15 000 лева заплата?

© 43% от компаниите у нас са готови да наемат нов персонал. Това показва проучване на Българската конфедерация по заетостта.



"Инфлацията влоши пазара на труда след излизането от пандемията. Хроничният глад за кадри продължава да е голям бич в момента, много работодатели са притеснени, че няма да могат да запълнят свободните работни места. Безработицата е 4,2% в момента, 2,6% са продължително безработните, остават 1,7% потенциални служители, което е нездравословно за всяка икономика", коментира председателят на Българската конфедерация по заетостта Надя Василева.



Последното проучване показва, че двойно повече компании ще уволняват хора. 43% са компаниите, които ще разширяват бизнеса си - традиционно те са от IT сектора, аутсорсинга, комуникациите, транспорта, търговията - секторите, в които има стабилен ръст на компаниите.



"Сектор "Хотелиерство и ресторантьорство" също планира да увеличи своя състав, което е свързано с това, че излизаме от пандемията и някои ресторанти отново ще отворят врати", посочи Василева пред Bulgaria ON AIR.



И добави, че интересът към дистанционната работа продължава да е голям.



Тя коментира данните на Агенцията по заетостта, които показват, че 900 000 българи нито работят, нито учат.



"Не мисля, че това е реалността, много от хората работят на няколко места в сивата икономика и не се водят никъде. Нормално е да попаднат в графата на нито учещите, нито работещите. Ако 300 000 бяха без работа и гладни, щяхме да го усетим", убедена е Василева.



Решението на кризата с работната ръка, което тя вижда, е вносът на кадри.



"Не става въпрос за безразборно внасяне. Други опции, които имаме на пазара - бързата преквалификация на хора, да се види каква част от хората с увреждания и тези в приютите биха могли да работят, трябва да стигнем до тях, да ги преквалифицираме", препоръча председателят на Българската конфедерация по заетостта.



Според анализа младите хора най-често сменят работата в търсене на разнообразие и на каузи.



"В IT сектора заплатите от 15 000 лв. привличат доста младежи. Проучването показва, че 23% от фирмите ще търсят хора. Тези, които работят в този сектор, са силните на деня и могат да избират къде да отидат", допълни Надежда Василева.