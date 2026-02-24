Илияна Йотова върху промените в Изборния кодекс.
Това се случи с 11 гласа "за", 8 "против" и 1 "въздържал се", съобщи NOVA. Приетите текстове по същество ограничават броя на секциите, които може да се разкриват в държави извън Европейския съюз.
Депутатите въведоха горна граница от 20 секции, които могат да бъдат образувани извън територията на дипломатически и консулски представителства, независимо от броя на подадените заявления.
Сред мотивите във ветото, Йотова посочва, че където и да се намират, българските граждани имат всички права и задължения по Конституция и държавата е длъжна да осигури равенство и при упражняването на избирателното право.
Предстои депутатите първо да гласуват ветото в Правната комисия, след което обаче финалната дума ще имат народните представители в пленарната зала.
