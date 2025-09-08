ЗАРЕЖДАНЕ...
В много училища и детски градини продължават да изискват хартиени бележки за началото на учебната година
Оплакванията идват на фона на тържествена пресконференция тази седмица на трима министри - Силви Кирилов, Красимир Вълчев и Валентин Мундров, на която те обявиха, че вече няма нужда родителите да носят личните здравно-профилактични карти на децата, нито да предоставят т.нар. контактни бележки - бележка от личния лекар, че детето не е контактувало със заразно болен, припомня СЕГА.
Министерството на здравеопазването обяви още в понеделник, че хартиените бележки отпадат. Това стана възможно, след като здравните специалисти в детските градини и училищата получиха достъп до НЗИС, съобщи МЗ. По този начин улесняваме над 2 милиона български граждани, всички деца до 18 г. и техните родителите, както и личните лекари, посочи здравният министър.
Още в понеделник обаче стана ясно, че реалността е доста различна - часове преди съобщението на МЗ например столичната РЗИ пусна указания към гражданите и медицинските специалисти в детските градини, в които казва, че до синхронизирането на функционалността за достъп до медицинската информация в НЗИС, посочените в наредбата документи за прием на дете в детска градина следва да се приемат и на хартиен носител. Такива съобщения се виждат и в сайтовете на други инспекции в страната, а от РЗИ-Плевен са посочили като основание писмо на МЗ от 29 август.
И след повторното уверение, че служебният обмен е в сила, част от медицинските специалисти обясняват, че нямат "софтуер", за да влизат в системата, поради което картоните трябва да се представят на хартия, съобщават читатели.
По-ясни са нещата с контактните бележки - те твърдо отпадат. Освен това през седмицата министрите обясниха, че всички деца, преминали профилактични прегледи след 1 януари 2025 г. няма да представят бележки и да се явяват на нов преглед. Здравният министър обаче напомни, че провеждането на годишен профилактичен преглед е задължително. Прегледите трябва да бъдат направени до края на 30 септември, предупреди той.
Към училищата функционират 1801 здравни кабинета. Тази година те ще бъдат с 31 повече, отколкото през 2024 г. В детските градини функционират 1629 здравни кабинета, те ще бъдат с 52 ще бъдат повече в сравнение с миналата година.
Виктор1
преди 1 мин.
Само глупости измислят от министерствата.
