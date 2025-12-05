В понеделник правителството внася коригирания проектобюджет в НС
"Благодаря за изключително конструктивния диалог. Днес можем да кажем, че синдикати, бизнес и правителство постигнахме съгласие по основните параметри по проектобюджета за 2026 г.", заяви финансовият министър Теменужка Петкова след срещата, предаде репортер на "Фокус".
След това тя обяви основните акценти, които ще намерят отражение в новата план-сметка:
Отпада увеличаването на данък дивидент от 5% на 10%, както и увеличението на осигурителната вноска с 2 процентни пункта.
Отпада и изискването за СУПТО
По отношение на МОД е договорено той да бъде в параметрите от 2300 евро.
Постигнато е и съгласие на първо място да се отвързват заплатите в определени сектори, като сигурност и отбрана, от средната брутна работна заплата.
Прилага се обща политика по доходите, която е 10% за всички в обществения сектор.
"По отношение изискването на работодателите и бизнеса за прецизиране на капиталовата програма – направихме оценка и ще я намалим с 450 млн. евро по отношение националното финансиране и с 300 млн. евро по отношение на предвидените капиталови разходи със средства по фондове и програми на ЕС. Разходите по бюджета за 2026 г. са 40,1% от БВП на страната“, допълни Петкова.
Финансовият министър изрази надежда, че ще бъдат дискутирани още доста теми през 2026 г. "Надявам се в рамките на конструктивен диалог да намерим решение. Една съществена част от въпросите са свързани с т.нар. пътна карта в областта на социалната сфера. До края на деня МФ има ангажимент да представи проектозакона на бюджета на нашите социални партньори, както и актуализираната средносрочна бюджетна прогноза. В рамките на двата почивни дни ще има работа по отношение дейността на НЗОК и ДОО, които трябва на свои надзори да одобрят договореното днес“, каза тя.
В понеделник сутрин е планирано провеждането на Национален съвет за тристранно сътрудничество. След него в ранния следобед ще бъде внесен съответно и проектобюджетът в Народното събрание.
