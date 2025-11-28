В разгара на Черния петък експерти предупреждават за повишен риск от измами както в интернет, така и във физическите магазини. Бившият председател на Комисията за защита на потребителите Димитър Маргаритов и киберекспертът Сашка Бончева очертаха най-честите практики, с които търговците и фалшиви онлайн платформи подвеждат клиентите.Маргаритов подчерта, че макар големите намаления да изглеждат примамливи, голяма част от тях са подвеждащи. По думите му процентите, изписани на витрините, често не отговарят на реалните намаления, а в много случаи те важат само за ограничен брой артикули. "Потребителите трябва да бъдат много внимателни с дребния шрифт, защото именно там се крият най-честите уловки“, посочи той и призова хората да запазят "потребителско хладнокръвие“, вместо да реагират импулсивно, пише NOVA.По отношение на онлайн пазаруването Сашка Бончева посочи, че измамите стават все по-лесни за създаване и разпространение. Тя обясни, че фалшиви сайтове, които имитират популярни марки, се генерират за минути, а социалните мрежи са пълни с реклами, привличащи с нереално ниски цени. "Много от тези реклами са генерирани с изкуствен интелект и изглеждат изключително убедително. Потребителите трябва да са особено внимателни, защото след клик могат да попаднат на страница, която събира банкови данни“, предупреди Бончева.Тя препоръча при онлайн плащания да се използват виртуални карти, карти с нисък лимит и допълнителни системи за потвърждение като 3D Secure. Според нея клиентите не бива да въвеждат картови данни през линкове, получени чрез реклама или съобщение, а да влизат директно в официалния сайт на търговеца.Маргаритов посочи и какво трябва да се направи при съмнение за измама. Ако потребителят усети нередност навреме, най-доброто решение е да не финализира покупката. Ако обаче вече е платено или стоката е получена, реакцията трябва да бъде незабавна — първо сигнал до търговеца, а при отказ за съдействие и жалба до Комисията за защита на потребителите. "Онлайн платформата позволява да се прикачат всички доказателства — снимки, имейли, документи. Най-важното е да не мълчим, защото така само насърчаваме недобросъвестните практики“, заяви той.И двамата експерти се обединиха около тезата, че големите намаления често създават илюзия за уникална възможност, но потребителите трябва да преценяват внимателно. "Ако нещо звучи твърде хубаво, за да е истина — най-вероятно не е“, подчерта Бончева.