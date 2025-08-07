Специалисти от Военномедицинска академия (ВМА) се включиха в информационната кампания на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), посветена на вредите от употребата на вейп устройства и райски газ.В рамките на инициативата водещи токсиколози от клиниките на ВМА в София и Варна разговаряха със стотици деца от различни училища за последствията върху организма от употребата на т.нар. "дизайнерски дроги“.- Не са безобидни! Напротив! Употребата на вейп устройства може да доведе до тежки и дори живото застрашаващи увреждания!“.- "Указват изключително вредно влияние върху развиващия се мозък!“.- "Ако на един млад човек му предложим да работи в завод за акумулатори, където рискува натрупване на олово в организма, той ще откаже. Но същевременно няма проблем да поема олово ежедневно чрез устройството, което пуши!“.- "Вейповете водят до отоци – употребата им не ви прави модерни, а крие сериозни опасности за здравето и живота!“."Описани са пневмонии, автоимунни заболявания на белия дроб, увреждане на съдове, образуване на грануломи и други последствия от употребата на такива устройства!“.- "Имам 11-годишна пациентка, която майка ѝ доведе заради пушене на вейп – раздразнителна, гневна. Това дете беше излязло само посред нощ, за да търси и купи вейп – представете си колко е зависима от него, за да демонстрира това рисково поведение!“.Това са само част от акцентите, засегнати от специалистите на ВМА в информационните видеа, представени днес по време на специална пресконференция. ВМА е националноотговорна институция с дългогодишна мисия не само в лечението и спешната помощ, но и в общественото здравеопазване. Експертите на Академия последователно участват в кампании и инициативи, насочени към превенцията, образованието и защитата на здравето на най-младите членове на нашето общество.Участието на ВМА в кампанията на ДАЗД е поредният пример за устойчивия ангажимент на институцията в подкрепа на здравето, знанието и информирания избор на децата и техните семейства.В инициативата се включиха:Д-р Слави Асов и д-р Мартина Попова от Катедрата "Анестезиология и интензивно лечение“, доц. д-р Людмила Нейкова и д-р Шасине Вели от Клиника "Спешна токсикология“, д-р София Забаданова и д-р Любима Кьосева от Клиника по пневмология и фтизиатрия, полк. доц. д-р Данчо Дилков от Клиника "Психиатрия“доц. д-р Стефка Мантарова и д-р Виктория Иванова от Клиника "Нервни болести“Даниела Лазарова – психолог в Лабораторията за психично здраве и превенцияпроф. д-р Снежа Златева, д.м. от Клиника "Интензивно лечение на остри отравяния и токсикоалергии“ на Военноморска болница.