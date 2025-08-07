ЗАРЕЖДАНЕ...
ВМА подкрепя ДАЗД срещу отровната мода при децата
В рамките на инициативата водещи токсиколози от клиниките на ВМА в София и Варна разговаряха със стотици деца от различни училища за последствията върху организма от употребата на т.нар. "дизайнерски дроги“.
- Не са безобидни! Напротив! Употребата на вейп устройства може да доведе до тежки и дори живото застрашаващи увреждания!“.
- "Указват изключително вредно влияние върху развиващия се мозък!“.
- "Ако на един млад човек му предложим да работи в завод за акумулатори, където рискува натрупване на олово в организма, той ще откаже. Но същевременно няма проблем да поема олово ежедневно чрез устройството, което пуши!“.
- "Вейповете водят до отоци – употребата им не ви прави модерни, а крие сериозни опасности за здравето и живота!“.
"Описани са пневмонии, автоимунни заболявания на белия дроб, увреждане на съдове, образуване на грануломи и други последствия от употребата на такива устройства!“.
- "Имам 11-годишна пациентка, която майка ѝ доведе заради пушене на вейп – раздразнителна, гневна. Това дете беше излязло само посред нощ, за да търси и купи вейп – представете си колко е зависима от него, за да демонстрира това рисково поведение!“.
Това са само част от акцентите, засегнати от специалистите на ВМА в информационните видеа, представени днес по време на специална пресконференция. ВМА е националноотговорна институция с дългогодишна мисия не само в лечението и спешната помощ, но и в общественото здравеопазване. Експертите на Академия последователно участват в кампании и инициативи, насочени към превенцията, образованието и защитата на здравето на най-младите членове на нашето общество.
Участието на ВМА в кампанията на ДАЗД е поредният пример за устойчивия ангажимент на институцията в подкрепа на здравето, знанието и информирания избор на децата и техните семейства.
В инициативата се включиха:
Д-р Слави Асов и д-р Мартина Попова от Катедрата "Анестезиология и интензивно лечение“, доц. д-р Людмила Нейкова и д-р Шасине Вели от Клиника "Спешна токсикология“, д-р София Забаданова и д-р Любима Кьосева от Клиника по пневмология и фтизиатрия, полк. доц. д-р Данчо Дилков от Клиника "Психиатрия“
доц. д-р Стефка Мантарова и д-р Виктория Иванова от Клиника "Нервни болести“
Даниела Лазарова – психолог в Лабораторията за психично здраве и превенция
проф. д-р Снежа Златева, д.м. от Клиника "Интензивно лечение на остри отравяния и токсикоалергии“ на Военноморска болница.
