ВМРО: Защо държавата подпомага учениците за първия учебен ден, а децата в детските градини – не?
Моето дете започва първа група в детска градина и вярвайте ми – разходите не са по-малки от тези в училище. Или държавата смята, че децата под 7 години ходят голи и боси?, основателно пита младата майка.
Още по-интересно е, че тези помощи за учениците се дават без какъвто и да е подоходен критерий – получават ги всички. Работиш, не работиш, плащаш данъци или си на вечни помощи – няма значение, парите се раздават. Така наречената "подкрепа“ изобщо не е премислена и изглежда повече като формално действие, колкото "да има нещо“. А реално семействата с малки деца, които започват ясли и градини, отново ще почакаме.
От ВМРО са категорични, че липсата на семейна политика демотивира младите семейства да имат и отглеждат деца, защото няма индивидуална, целенасочена и справедлива подкрепа за работещите родители.
На фона на напълно релевантните въпроси, свързани с помощите за ученици, се появяват още пробойни в системата, за които ВМРО говори от години – помощите за циганските махали. Там те се дават "на килограм, а реален контрол как се разходват няма. Не са единични случаите, в които "социално слаби“ цигани от гетата, получаващи всички видове помощи от държавата, карат скъпи коли, обитават триетажни къщи в стил мутробарок и демонстрират охолен начин на живот. От къде идват тези средства, когато въпросните хора декларират, че са безработни, безимотни и "дискриминирани от държавата“?
Да не говорим за въпросните пари за ученици от гетата, които потъват в кварталната кръчма, докато децата, за които са предназначени са водени да крадат и просят по улиците на България и Европа.
Националната женска организация на ВМРО се обръща към всички държавни органи, имащи отношение към тези въпроси, в това число и финансовите институции да обърнат внимание на повдигнатите теми. При адекватни и целенасочени, а не демонстративни за пред медиите и оттам за пред обществото, проверки гарантирано ще установят сериозни разминавания, при които голяма част от нахалост отпусканите средства от държавния бюджет, могат да бъдат върнати в хазната и разпределени справедливо за всички деца на честно работещите и плащащи данъци българи без те да бъдат делени на ученици и "други“.
И в тази връзка отдавна говорим, че е справедливо не децата да се делят по този безпринципен начин, а да се поощряват само работещите, плащащи данъци и осигуровки родители, както и, че трябва да се помисли за въвеждане и на образователен ценз при определени групи плащания.
Прилагаме пълния текст на позицията на Моника Василеваа от Националната женска организация на ВМРО:
Агенцията за социално подпомагане отново започна приема на заявления за еднократни помощи за ученици.
Помощта от 300 лева, която не е променяна от влизането и в сила, е крайно несериозна с оглед растящите цени. Като вземем предвид, че се дава на два пъти, за двата срока, картинката изобщо не е розова. Още по-интересно е, че тези помощи за учениците се дават без какъвто и да е подоходен критерий – получават ги всички. Работиш, не работиш, плащаш данъци или си на вечни помощи – няма значение, парите се раздават. Така наречената "подкрепа“ изобщо не е премислена и изглежда повече като формално действие, колкото "да има нещо“. А реално семействата с малки деца, които започват ясли и градини, отново ще почакаме.
Ако наистина говорим за подкрепа на семействата и за равен старт на децата, не е ли време институциите да започнат да мислят по-широко, а не да отмятат с половинчати решения?
Та питам: Кога най-накрая институциите ще разберат, че родителството започва много преди първи клас?
