ЗАРЕЖДАНЕ...
ВМЗ "Сопот" и "Райнметал" ще произвеждат 155 мм снаряди у нас в инвестиция за близо 1 млрд. евро
©
Концепцията е представена от министъра на икономиката Петър Дилов.
Той посочва, че през последните месеци са водени преговори между страната ни и най-големия оръжеен производител за "трансфер на технологии и изграждане на съвместно предприятие".
Първоначалният проект предвижда да се създаде консорциум, който да управлява завод за енергетични материали и заряди, и завод за производство на 155 мм боеприпаси.
"С реализацията на посочените проекти, ползите за страната ни и за българската отбранителна индустрия са безспорни, като проектите ще предоставят възможности за разширяване и модернизация на производствения капацитет на "ВМЗ" и ще допринесат за укрепване на веригите на доставка, и ще осигурят необходимите условия за развитие на нови производствени способности, оперативно съвместими с изискванията на Европейския съюз и НАТО", заявява министърът по време на заседанието.
Очаква се проектът да допринесе за разкриването на нови работни места, както и за генерирането на повече приходи чрез местни данъци и дивиденти.
Страната ни ще кандидатства по механизма SAFE на Европейската комисия за получаването на финансиране, с което да изгради двата завода, заложени в концепцията. Според стенограмата на България ще са необходими до 960 млн. евро, с които да участва за реализирането на проектите.
Още по темата
/
Икономисти: Превъоръжаването може да тласне растежа в Европа, но не и при висока задлъжнялост и внос на оръжия
20.07
Адмирал Емил Ефтимов: Започнахме изграждането на многонационален дивизионен щаб, който ще бъде част от структурата на силите на Алианса
15.07
Милен Керемедчиев: САЩ не искат да предоставят безвъзмездна помощ на Украйна - Европа ще бъде използвана като "златна касичка"
02.07
Андрей Ковачев: Около 80% от военната техника, която страните членки на ЕС закупуват в момента, е от трети страни
01.07
Томислав Дончев: Трябва да възстановим връзката между индустрията и армията - имаме огромен потенциал, не можем просто да купуваме оръжия
01.07
Поптодорова за ангажимента да плащаме 5% от БВП за отбрана: НАТО ще държи руснаците далеч, американците вътре, а Европа – свободна и защитена
26.06
Военният министър: Решение да се харчат до 5% от БВП за отбрана, се очаква да вземат съюзниците на срещата на върха на НАТО
17.06
Още от категорията
/
Икономист за идеята да се дават до 10 бона на емигрант, решил да се завърна в България: Не е това начинът
12:30
Богомил Николов: Нищожна е вероятността магазините за хората да са печеливши и да върнат парите в бюджета
11:17
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
В полунощ влизат важни промени, свързани с еврозоната
22:52 / 07.08.2025
Дебора след излизането на Георги от ареста: Цялата треперя, откак...
22:11 / 07.08.2025
Шуменското плато пламна! Не е ясно дали черният леопард се е спас...
21:20 / 07.08.2025
Актуални теми
Даскала1
преди 30 мин.
Готвят ВМЗ за фалит. Скоро фойната ще свърши, а заводът ще бъде затрупан с незавъшено ненужно производство. Като исакат да нпроизвеждат нещо ново в завода, да произвеждат 155 -мм гаубици, крайно изделие, а не снаряди. Тяп да си ги произвеждат дойчовците. Погубиха още един военне завод след МРЗ "Георти Димитров"
Пловдивчанин_1
преди 47 мин.
Сега копейкаджиите ще започнат да реват като магарета :)
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.