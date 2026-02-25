ВСС насрочи избор за ръководител на апелативната прокуратура във Варна
©
Процедурата за Апелативна прокуратура – Велико Търново е открита с решение на Колегията по протокол № 33/15.10.2025 г., като кандидат е Светослав Калчев - заместник-апелативен прокурор на Апелативна прокуратура - Велико Търново и и. ф. "административен ръководител - апелативен прокурор" на Апелативна прокуратура - Велико Търново.
Процедурата за Апелативна прокуратура – Варна е открита с решение на Колегията по протокол № 34/22.10.2025 г., а кандидати са Красимир Конов – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Варна и Станислав Андонов – заместник-апелативен прокурор на Апелативна прокуратура - Варна, и и. ф. "административен ръководител - апелативен прокурор" на Апелативна прокуратура – Варна.
Още от категорията
/
Министър Трайков: България е на прага да завърши ключови етапи от изграждането на Вертикалния газов коридор на своя територия
17:21
Александър Колячев за завишените сметки за ток: Когато имаме твърдение, че няма повишено потребление, а накрая излиза висока сметка, може да се касае и за грешно отчитане
24.02
Една коалиция е подала документи за участие в изборите още в първия ден от регистрацията в ЦИК
24.02
Проф. Пламен Панайотов: МВР министърът няма пряка възможност да се намесва в разследването "Петрохан"
24.02
Адмирал Емил Ефтимов: Американски военни самолети не са летели, докато летище "Васил Левски" - София беше затворено
24.02
Експерт за сметките за ток: Обяснението, че е софтуерна грешка е начин да не се разбунят духовете и нещата да успеят да се изчистят
24.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.