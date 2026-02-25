Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи 25.03.2026 г. за дата за провеждане на събеседване с допуснатия кандидат в процедура за избор на административен ръководител на Апелативна прокуратура – Велико Търново и 01.04.2026 г. за избор на административен ръководител на Апелативна прокуратура – Варна, съобщи ВСС.Процедурата за Апелативна прокуратура – Велико Търново е открита с решение на Колегията по протокол № 33/15.10.2025 г., като кандидат е Светослав Калчев - заместник-апелативен прокурор на Апелативна прокуратура - Велико Търново и и. ф. "административен ръководител - апелативен прокурор" на Апелативна прокуратура - Велико Търново.Процедурата за Апелативна прокуратура – Варна е открита с решение на Колегията по протокол № 34/22.10.2025 г., а кандидати са Красимир Конов – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Варна и Станислав Андонов – заместник-апелативен прокурор на Апелативна прокуратура - Варна, и и. ф. "административен ръководител - апелативен прокурор" на Апелативна прокуратура – Варна.