ЗАРЕЖДАНЕ...
ВСС потвърди решението си Борислав Сарафов да е и.ф. главен прокурор
© Булфото
Решенията на колегията могат да се обжалват пред Върховния административен съд в 14-дневен срок.
Решенията на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет са взети във връзка с писмо от Даниела Талева – прокурор във Върховна касационна прокуратура, изпълняваща функциите на прокурор за разследване на престъпления извършени от главния прокурор или от заместник на главния прокурор.
Тя е отправила искане за предоставяне на заверен препис от протокол на Прокурорската колегия от 09.07.2025 г., съдържащ информация за проведеното обсъждане относно приложението на разпоредбата на чл. 173, ал. 15 от ЗСВ.
С решения от днес, Прокурорската колегия установи, че Борислав Сарафов е определен за изпълняващ функциите "главен прокурор на Република България" по силата на влязъл в сила административен акт – решение на Прокурорската колегия на ВСС по протокол № 21/16.06.2023 г., т. 1.1. Колегията прие за неприложима разпоредбата на чл. 173, ал. 15 от ЗСВ спрямо възникналото правоотношение по силата на влязлото в сила нейно решение от 16.06.2023 г.
Още по темата
/
Борислав Сарафов е обжалвал пред ВАС прекратяването на процедурата за избор на главен прокурор
06.02
Адвокат Велислав Величков: Тази задушаваща прегръдка между политиката и съдебната система става все по-силна, а въздухът - все по-малко
28.01
Владимир Николов: Кризата, която виждаме в политическото пространство, се привнася вече и в съдебната система
19.01
Още от категорията
/
Зафиров след заседанието на Националния борд по водите: Има цели области, които са лишени от европейско финансиране
16:04
Тодор Тагарев: Основната цел на Путин е да накара европейските страни да помислят повече за своята собствена сигурност
23.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.