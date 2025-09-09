ЗАРЕЖДАНЕ...
"Вайбър" добавя нова функция
Viber Пазар заменя досегашната секция Акценти (Explore) и предлага три удобни начина за откриване на локални бизнеси: чрез персонализирани предложения, търсене на конкретен бизнес или разглеждане на различни категории. Потребителите могат да разглеждат бизнес акаунти, каталози с продукти и услуги и да изпращат съобщения директно до бизнесите, без да виждат телефонния им номер.
Новата функция позволява споделяне на точното местоположение, за да се показват най-близките бизнеси. Ако потребителят предпочита да не споделя локацията си, предложенията се генерират въз основа на приблизителното местоположение. Докато се движат из страната, потребителите ще виждат актуализирани предложения с най-подходящите и близки бизнеси.
Viber Пазар има за цел да подкрепи малките и микро бизнеси, като скъси дистанцията между тях и клиентите и оптимизира комуникацията в приложението. Според проучване на Европейската комисия от 2023 г., 82% от европейците смятат, че подкрепата на местните бизнеси има положително въздействие върху общността, а повече от половината пазаруват локално поне веднъж месечно. Въпреки това, много малки бизнеси намират за трудно да бъдат забелязани онлайн (56%) и да откриват нови клиенти (60%). Viber Пазар цели да улесни този процес.
"Малките и микро бизнеси са сърцето на всяка икономика, но често не получават вниманието, което заслужават“, коментира Ритеш Шах, генерален мениджър "Финтех“ и вицепрезидент на Бизнес Решения в Rakuten Viber. "Viber Пазар ще улесни хората да намират, подкрепят и да се свързват с локални бизнеси. Това е важна стъпка към нашата мисия да станем супер приложение.“
Функцията ще бъде напълно достъпна за всички потребители в България през следващите седмици, предлагайки динамично и интерактивно място за откриване на продукти и услуги. С всеки ден се присъединяват нови бизнеси чрез безплатните Бизнес Акаунти, а в бъдеще се очакват и нови инструменти за разширяване на възможностите на Viber Пазар.
