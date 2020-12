Ваксината на "Пфайзер" има 95% ефективност

© Ваксината на "Пфайзер" и "Бионтех" има 95% ефективност, независимо от пола, възрастта и расата. Това става ясно от първата научна публикация с данни от клиничните проучвания на ваксината, наречена BNT162 b 2.



Изследването е много национално и контролирано, обхваща 43 458 души, като половината от тях са получили плацебо инжекции. Сред 10 случая на тежък COVID-19 в двете групи (групата на пациентите, получили ваксината, както и контролната груба, получило плацебо - бел. ред.) девет са се появили при получатели на плацебо и един при човек, получил ваксината.



Профилът на безопасност на ваксината се характеризира с краткотрайна, лека до умерена болка на мястото на инжектиране, умора и главоболие. Като голям успех се отбелязва постигнатата 94 процента ефективност при по-възрастните хора, които трудно успяват да отговорят толкова добре при имунизация.



Това е триумф - пише в редакционната статия на The New England Journal of Medicine. Разработването на повечето ваксини отнема десетилетия, но тази вероятно ще се промени от концепцията до мащабното изпълнение в рамките на една година - коментират от научното списание. Авторите отбелязват, че много въпроси около тази ваксина предстои да получат отговорите си в практиката, но бъдещата имунизация обещава спасени животи и път за излизане от бедствието.



Саудитска Арабия стана четвъртата държава в света, която одобри ваксината на "Пфайзер" и "Бионтех". До момента препаратът получи "зелена светлина" във Великобритания, Бахрейн и Канада.



Очаква се решението на американската агенция по контрол на храните и лекарствата. Според проучване, по-малко от половината американци смятат да се ваксинират.







В Съединените щати се готвят за съхраняването на ваксината и за евентуалното й прилагане.



Според проучване на Асошиейтед прес, 47% от американците планират да се ваксинират, 26 на сто няма да го направят, а 27% още не са взели решение. Едва 20% смятат, че ваксините ще се разпределят справедливо в страната.