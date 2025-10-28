ЗАРЕЖДАНЕ...
Ваксините за последните 20 години вече са достъпни в електронното здравно досие
© iStock
Обработени и интегрирани са над 19 милиона записа за приложени ваксини от 2005 г. до момента, включително всички задължителни имунизации и реимунизации, както и препоръчителните ваксини, регистрирани в системата на НЗОК.
Благодарение на това електронните здравни досиета на над 4 милиона граждани са обогатени и с имунизационна история. Припомняме, че освен до личната си информация, родителите на деца до 18 г. получават автоматичен достъп и до техните здравни досиета чрез Националната здравноинформационна система (НЗИС) и мобилното приложение еЗдраве.
Поради промените в номенклатурите за регистриране на ваксини през последните две десетилетия, при трансфера са извършени редица проверки, за да се сведат до минимум възможностите за грешка и дублиране на записи.
Това е поредна важна стъпка в развитието на електронното пациентско досие с достоверна, структурирана и леснодостъпна медицинска информация.
Министерството на здравеопазването изказа благодарност на Националната здравноосигурителна каса за предоставените данни и на "Информационно обслужване“ АД за извършената техническа обработка и прехвърлянето на информацията.
