ЗАРЕЖДАНЕ...
Валентин Мундров: Готовността на администрациите за въвеждането на еврото е над 98%
©
"Еврото е валутата на доверието, стабилността и цифровата интеграция. За нас то не е просто финансова промяна, а ключов елемент в изграждането на едно по-свързано и ефективно общество“, подчерта министърът.
Министерството на електронното управление координира процеса по подготовката на информационните системи на държавната и местната администрация. Чрез публична електронна платформа гражданите и бизнесът могат да следят в реално време напредъка на институциите. Към момента готовността на администрациите е над 98%.
Според министъра, преминаването към еврото ще улесни гражданите и бизнеса, премахвайки необходимостта от конвертиране на валути при трансгранични плащания. Очаква се това да осигури по-ниски лихви, по-лесен достъп до капитал и повече доверие от международните партньори.
"Нашата задача като институции е да направим този преход прозрачен, сигурен и удобен за всеки гражданин. Вярвам, че с общите усилия на държавата и на общините ще превърнем въвеждането на еврото в стъпка напред към една модерна, просперираща и силна България“, заключи министърът.
Още по темата
/
"Те и сега ни мамят с българските пари": Притесненията на възрастните хора за еврото продължават
13.09
Установим ли нередност при въвеждането на ерото, ще имаме възможност да се оплачем, но за всеки проблем – пред различна институция
13.09
След влизането в еврозоната ще получим достъп и до дигиталното евро – ще избираме между кеш, банки и дигитални плащания
12.09
Още от категорията
/
Желязков свика Националния борд по водите: Нямаме оправдания, че няма пари - има и те трябва да се управляват честно
13:00
Със старта на учебната година: Безопасността на пешеходците и децата влизат във фокуса на институциите
12:41
Желязков: Правителството с радост се вслушва във всяка критика, защото за нас е важен политическият прагматизъм
11:25
Поискаха оставката на председателя на ДАБД: Обществото не познава тази институция, не й вярва и не я следва
10:56
Делян Пеевски: Няма да позволя фалшиви спасители да излъжат хората! Правителството може да разчита на нас, докато работи за хората и държавата
08:28
Ваня Григорова: Никой не бива да задължава осигурените лица да вкарват вноските си в частен пенсионен фонд
15.09
Проф. Георги Касчиев: Поради близостта на казусите в Унгария и в България, трябва да се наблюдават действията на Комисията по отношение на проекта за АЕЦ "Пакш-2"
15.09
Зорница Славова: Над половината от тези училища за трета поредна година имат среден резултат под 3.00, т.е. слаб 2 и нещо
15.09
Бивш вътрешен министър за шефа на МВР в Русе: Това може да стане всеки ден навсякъде из пределите на България
15.09
Боряна Димитрова: Стара слабост на ПП-ДБ е, че остават затворени в едно тясно пространство, трябва да бъдат активни в медиите и в социалните мрежи
15.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.