Валентин Радев. Според него информацията се дава "на час по лъжичка".
Радев обясни, че е абсолютно възмутително, че биячите са знаели, че това е шефът на полицията и въпреки това са го пребили. Той смята, че всичко започва от загуба на доверие в институциите и липсата на добър пример от родителите – това се насаждало през годините, а резултатът е поколение с недобри морални ориентири, и възпитание, което не е на ниво.
По актуалните военни теми бившият зам.-министър на отбраната е на мнение, че производство на барут у нас ще бъде икономически целесъобразно. Смята, че двата бъдещи завода – за барут и снаряди натовски калибър трябва да затворят производствения цикъл с цялостна окомплектовка.
Валентин Радев обясни пред NOVA NEWS, че неизменно при това производство съществуват рискове и се случват инциденти, но България като държава е специализирана отдавна в тази категорично печеливша индустрия.
