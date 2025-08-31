ЗАРЕЖДАНЕ...
Валежи над 50 л/кв. м. и силни гръмотевици по Черноморието
Заснети са и гръмотевици край Царево.
Има данни и за локални наводнения – силни порои, наводнени канавки, но няма повод за притеснение.
Припомняме, че силен пороен дъжд се изля над град Китен днес вечерта, предизвиквайки сериозни наводнения по улиците.
