Проект "Архитекти на бъдещето“ е неправителствена организация в обществена полза и нова страница в моето професионално и личностно развитие. Той е насочен към децата, учениците и всички, които имат пряко отношение към образователния процес – родителите, учителите, директорите. Това каза д-р Ваня Кастрева – председател и вдъхновител на сдружение "Архитекти на бъдещето“ и дългогодишен началник на Регионалното управление на образованието, внаПосланието на сдружението е "Заедно градим бъдещето“. "Нашите инициативи са инструментите, чрез които да вдъхваме подкрепа на общността, за която доброволчеството и образованието са онзи важен инструмент, чрез който можем да помогнем това да се случи“, обясни д-р Кастрева.Проектът предвижда създаване на малки пространства за вдъхновение чрез преобразуване на училищния интериор чрез различни визуални послания, съобразени с възрастта на учениците. "Училищното пространство и интериор са много важни. Едно изречение, едно послание, прочетено в точния, в правилния момент, една среща с един ментор може да преобърне не просто деня ти, а нагласата ти, да посочи най-добрия за теб път, може да те насърчи в труден момент или да събуди у теб неподозирано вдъхновение“, вярва Ваня Кастрева.Едни от първите инициативи на "Архитекти на бъдещето“ са свързани със съхраняването на българската идентичност чрез изкуство и почит към бележитите личности. "Съвсем скоро предстои откриването на един стенопис в 50. ОУ в София, посветен на Апостола на свободата, който за мен има изключително сантиментална стойност. Това е само един от проектите, който е почти финализиран. Предстоят изяви в нашата лидерска академия, където с професионалисти ще започнем да организираме специализирани сесии, в които да се усвояват методите за управление на нагласите, техниките за ефективна комуникация и постигане на цели, онези елементи на холистичното образование, което не е просто образование в класната стая, които често забравяме и загърбваме. Това е онова извънкласно пространство, което помага на учениците, родителите и учителите да станат по-уверени в действията си, да виждат колко смисъл има във всяко дарено на детето време, всяко дарено знание“, обясни Ваня Кастрева.В основата на българското образование стои доброволчеството и отдадеността към другите, подчерта тя. "Точно тази култура на даването, съхраняването на българската идентичност и подкрепата за училищната среда като място на споделени ценности и уважение е нещо, което ще постигнем, бидейки заедно. Създаването на едно общество от проактивни, критично мислещи, будни хора е пътят, който е всъщност път към бъдещето. Това е в основата на "Архитектите на бъдещето“ – промяната, която започва от отварянето на съзнанието на хората за собствения им потенциал, партньорството като ключ към децата“, допълни председателят на сдружението.