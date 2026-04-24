16 депутати от Трети многомандатен избирателен район – Варна, ще бъдат част от следващото Народното събрание. Тяхното разпределение е публикувано в сайта на Централната избирателна комисия.

Коалиция "Прогресивна България" е с 9 мандата, по три са мандатите за ГЕРБ-СДС и "Продължаваме промяната – Демократична България". Един варненски депутат ще има от "Възраждане", съобщава БНР.

До края на днешния ден 13-те кандидати за народни представители, посочени за избрани в два района, трябва да уведомят ЦИК в коя листа желаят да останат. (пълния списък с имената им вижте тук). Сред тях е Костадин Костадинов от "Възраждане", който е водач на листата във Варна, но и на тази в 25-и МИР-София, където формацията също печели мандат. Ако Костадинов предпочете да влезе в столичния район, депутат от МИР-Варна ще стане вторият в листата във Варна - Коста Стоянов.

Коалиция "Прогресивна България" ще има 9 депутати от Варна. Очаква се в 52-рото Народно събрание, според регистрираната листа, да влязат: Илин Димитров, Георги Илиев, Олга Борисова, Мария Тодорова, Миролюб Адамов, Марио Смърков, Николета Тодорова, Пламен Белов и Ясен Щерев. Пренареждане на листата при ПБ във Варна няма, тъй като никой освен водачът ѝ – Илин Димитров, няма необходимия брой от 7 или повече процента преференции. Припомняме, че Димитров регистрира най-силен преференциален резултат във Варна с общо 8481 гласа.

ГЕРБ-СДС ще има трима народни представители във Варна. Очаква се това да са водачът на листата Владислав Горанов, Мария Димитрова (получила 2608 преференции) и Евгени Дянков.

Коалиция "Продължаваме промяната – Демократична България" е с три мандата от Варна. Очаква се депутатите според регистрираната в РИК-Варна листа да бъдат нейният водач Павел Попов, получилата 4808 преференции Стела Николова и Калоян Иванов, който беше трети в списъка с кандидати на коалицията.

Според Изборния кодекс ЦИК трябва да обяви поименния състав на избраните народни представители не по-късно от седем дни след изборния ден.