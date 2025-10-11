ЗАРЕЖДАНЕ...
Варнанци видяха къде се произвежда над една трета от електроенергията у нас
През целия ден водачи на групите бяха висококвалифицирани експерти от АЕЦ "Козлодуй", които с желание отговаряха на въпросите на малки и големи. В Информационния център, чийто екип посрещаше всички гости, се прожектираха тематични филми и бяха осигурени печатни материали за дейността на Дружеството.
Посетителите имаха възможност да разгледат командните и машинните зали на 5 и 6 блок и пълномащабния симулатор на блокове с реактори тип ВВЕР-1000, използван за обучение на ядрените оператори. Именно там се подготвят специалистите, които ежедневно осигуряват безопасната и надеждна работа на мощностите. В програмата за Деня на отворени врати бяха включени и демонстрации с противопожарна техника, организирани от Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението – АЕЦ Козлодуй", и измервания на параметрите на околната среда от мобилната лаборатория за радиоекологичен мониторинг.
И този път инициативата донесе най-много вълнение на децата и младежите, много от които споделиха, че в централата са ги довели интересът към ядрените технологии и плановете за образование и кариера в тази област.
