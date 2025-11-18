Васил Данов: Един дрон за 200 до 2000 долара или рояк, който струва по-малко от един изтребител, може да нанесе повече поражения и да бъде скрит
©
По думите му светът е станал по-опасен след агресията на Русия в Украйна и заради неясната, променлива и неструктурирана политика на американския президент Доналд Тръмп и усложнените отношения между САЩ и останалите страни членки на Алианса.
"Всички държави вдигат военните си бюджети, а европейците се консолидират, за да могат заедно да произвеждат повече и по-ефикасни оръжия“, допълни капитан Васил Данов.
Ядреното оръжие все още има сдържащ характер.
"Никой няма да рискува да хвърли дори тактическо ядрено оръжие, защото само един тактически малък заряд може да ескалира до неконтролируема употреба от двете страни. В един момент ядрените сили могат да бъдат изкушени или ужасени и да започнат да изстрелват всичките си ядрени оръжия. Този апокалипсис плаши и политици, и военни лидери и заплахите са на хартия, от политици, а не от военни“, коментира експертът.
Според капитан Данов най-голямата заплаха за човечеството в момента са стратегическите атомни подводници, с които разполагат Русия и САЩ. И стратегическото, и тактическото предимство е на страната на САЩ, допълни той. Като брой тактически и други ядрени бойни глави Русия притежава най-много ядрени заряди, но тя няма достатъчно добри и достатъчно на брой ракети носители.
"Това, което сервира руската пропаганда, са модификации на ракети още от времената на Съветския съюз, пребоядисани, с променена конфигурация и дизайн на крилата. Те не предлагат нещо по-различно от това, което има досега. Ядрените бойни глави ще продължават да бъдат същите още дълго време. Става дума за нови модерни, по-съвършени носители, т.е. ракети с тактически, оперативно-тактически или стратегически обхват. Тук състезанието е без ограничения, всички разработват различни видове ракети“, поясни Васил Данов.
Още по темата
/
МВнР: Русия да прекрати неприемливите действия по смущаване на сателитни сигнали на европейските страни
10.11
Вигенин: Очаквам скоро да има среща между Тръмп и Путин, на която да бъде обявен край на войната в Украйна
08.11
Милен Керемедчиев: Намаляването на американските войски в Европа е доктрина, заложена от Тръмп
04.11
Бивш министър на отбраната: С отмяната на срещата между Тръмп и Путин войната в Украйна навлезе в нов етап
27.10
Бесарабска българка от Украйна: Сравнявам България с Украйна. И двете държави бяха под сериозно руско влияние
26.10
Ген. Атанас Атанасов: През имота на Русия на язовир "Искър" би могло да се стигне до вражеско нападение срещу България
24.10
Доц. Валентин Вацев: Залезът на петата българска държава ще продължи още 2-3 г. Толкова трябват на конфликта между Русия и НАТО да се разгърне напълно
21.10
Георг Георгиев обяви, че България е готова да осигури въздушен коридор на Путин за срещата му с Тръмп в Будапеща, ако това е условието да има мир
20.10
Александър Йорданов: Няма нужда българското външно министерство да чака искане от страна на Москва, за да каже "НЕ"
19.10
Още от категорията
/
Спецов увери, че работните места в "Лукойл" ще бъдат запазени, а производственият процес няма да бъде нарушен
16:30
Най-големият доставчик на софтуерно осигуряване в Европа иска да увеличи инвестициите си в България
14:24
ИПБ: Политическата немощ може да доведе до срив на транспортната система, което да се превърне в заплаха за националната сигурност
09:52
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
09:12
Румен Петков: Ако "Лукойл" не беше получил дерогация, България, Румъния и Унгария щяха да бъдат съсипани
08:26
Доц. Николай Вуков: Една от важните мисии на медиите днес е да поддържат връзката с миналото и културата
17.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.