Васил Пандов: Проектобюджетът на НЗОК е по-лош от предишния, липсват средства за сестри и специализанти
"Целта на тези комисии е не просто да се проведат, целта им е да бъдат изслушани съсловните организации, пациентски организации, които днес не успяха да присъстват, защото няма как да дойдат за 15 минути", каза Пандов.
Депутатът сподели, че с такава бързина е бил приет бюджета на НЗОК, че дори единственият представител съсловните организации не е разбрал, че депутатите са гласували.
По отношение на проваления кворум от миналата седмица на ресорната комисия Пандов обяви, че опозицията не е длъжна да осигурява кворум на управляващите за приемане на бюджети.
"Този проектобюджет е по-зле и от предния. Всички пари за увеличение на медицински сестри и млади специализанти изчезнаха от тази версия на бюджета", каза той.
Финансовият министър Темежунка Петкова заяви, че са намерени 100 милиона евро за увеличение на медицинските сестри, на което Пандов отговори:
"От оперативна програма на развитие на човешките ресурси не могат да се вземат тези средства. За да се разпише такъв проект, е нужно Европейската комисия да го подкрепи поне 6 месеца до една година. Няма как през такъв проект ти да увеличиш заплатите на всички медицински сестри в системата", каза той и се аргументира, че този проект вече съществува, управляващите просто ще го разширят.
"По този проект помощ получават в момента 280 души, а колко са сестрите в България- 30 хиляди", каза Пандов.
Според него е по-добре България да влезе в еврозоната с удължителен бюджет, да се стигне до избори и новото мнозинство да приеме бюджет март месец.
