Заседанието на здравната комисия бе свикано в 11:29 минути за 11:45 минути. Вече имаме опит с това управляващо мнозинство да свиква и провежда комисии много бързо. Това заяви депутатът от ПП-ДБ Васил Пандов след заседание на Комисията по здравеопазване, свикано извънредно, на което бяха приети бюджетът на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и законопроектът за държавния бюджет на Република България на първо четене, предаде репортер на"Целта на тези комисии е не просто да се проведат, целта им е да бъдат изслушани съсловните организации, пациентски организации, които днес не успяха да присъстват, защото няма как да дойдат за 15 минути", каза Пандов.Депутатът сподели, че с такава бързина е бил приет бюджета на НЗОК, че дори единственият представител съсловните организации не е разбрал, че депутатите са гласували.По отношение на проваления кворум от миналата седмица на ресорната комисия Пандов обяви, че опозицията не е длъжна да осигурява кворум на управляващите за приемане на бюджети."Този проектобюджет е по-зле и от предния. Всички пари за увеличение на медицински сестри и млади специализанти изчезнаха от тази версия на бюджета", каза той.Финансовият министър Темежунка Петкова заяви, че са намерени 100 милиона евро за увеличение на медицинските сестри, на което Пандов отговори:"От оперативна програма на развитие на човешките ресурси не могат да се вземат тези средства. За да се разпише такъв проект, е нужно Европейската комисия да го подкрепи поне 6 месеца до една година. Няма как през такъв проект ти да увеличиш заплатите на всички медицински сестри в системата", каза той и се аргументира, че този проект вече съществува, управляващите просто ще го разширят."По този проект помощ получават в момента 280 души, а колко са сестрите в България- 30 хиляди", каза Пандов.Според него е по-добре България да влезе в еврозоната с удължителен бюджет, да се стигне до избори и новото мнозинство да приеме бюджет март месец.