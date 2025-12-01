Васил Велев: Работим добросъвестно и конструктивно, така че да не се провалят преговорите за бюджета
Целта на протестите по думите му е била да спре погрома на публичните финанси и икономиката, обедняването на 2 милиона работещи и чупенето на данъчната система. "Става дума не само за Бюджет 2026, а за една средносрочна перспектива, която неминуемо води към катастрофа“, добави Велев.
Протестът е бил чут и в момента тристранните партньори водят преговори. В петък работодателските организации са изпратили своите общи предложения и разчети и позиция по предложенията от останалите социални партньори. "Очакваме разум, защото предложенията, които сме направили, не само санират бюджета за следващата година, а коригират пагубната траектория, по която се движим. В средносочен план те имат своите измерения и очакваме чуваемост така, че да стигнем до един бюджет, който няма да ни доведе до катастрофа“, заяви Велев.
Четири са точките, по които работодателите са категорични, че няма да отстъпят. "Това е отпадане на увеличението на осигурителните вноски във фонд "Пенсии“ с 2 процентни пункта. Нетният ефект от това би бил 464 милиона евро. Второ, отпадане на увеличението на данък върху дивидентите. Третата промяна е отпадане на въвеждането на задължително ползване на СУПТО и четвърто, увеличаване на максималния осигурителен доход не до 4600 лева, а съгласно средносрочната бюджетна прогноза – до 4430. Тези мерки са остойностени на 1,2 милиарда. Предложили сме и 10 други мерки за намаляване на разходите на стойност близо 2 милиарда евро. Има възможности бюджетът да се подобри без да се увеличава дефицитът и дългът и дългосрочно да вървим към консолидиране“, обясни председателят на Общото събрание на АИКБ.
Според него предложенията са обосновани, мотивирани, логични и очаква те да бъдат приети. "Тези наши предложения се компенсират с мерки, които не са несправедливи и не водят до кризи и проблеми“, добави Велев.
Според бизнеса разходната част може да бъде намалена с близо 800 милиона евро, които да бъдат насочени към увеличаване на възнагражденията в бюджетната сфера с темп, надвишаващ инфлацията, както и разходите за издръжка.
"Мярка, която ще повлияе в пет сектора, е отвързването на автоматичните механизми за определяне на работните заплати от средната брутна работна заплата. Автоматичното регулиране и управление е тотално сбъркано, защото се получава една автозависимост, която води до разрушаване на системата. Отпадането на тези механизми ще доведе до много сериозни намаления в разходната част в средносрочен план. Също така предлагаме задържане на текущите разходи за издръжка в бюджетната сфера. Предлагаме трайно незаетите щатни бройки да бъдат закрити. Имаме възможност да намалим числеността на персонала в държавната администрация с 5500 места – без да се освобождават хора, да се закрият трайно незаети щатни бройки. Предлагаме общият резерв да се намали с 1/3, което са още 300 милиона евро, и с 3% да се съкрати капиталовата програма, особено проектите, които е ясно, че няма да бъдат изпълнени“, обясни Васил Велев.
