Работим добросъвестно и конструктивно, така че да не се провалят преговорите за бюджета. Вярваме в успеха на преговорите, а не тръгваме с нагласата, че те непременно ще се провалят и че ще продължим с протестите. Това каза председателят на Общото събрание на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев в предаванетонаЦелта на протестите по думите му е била да спре погрома на публичните финанси и икономиката, обедняването на 2 милиона работещи и чупенето на данъчната система. "Става дума не само за Бюджет 2026, а за една средносрочна перспектива, която неминуемо води към катастрофа“, добави Велев.Протестът е бил чут и в момента тристранните партньори водят преговори. В петък работодателските организации са изпратили своите общи предложения и разчети и позиция по предложенията от останалите социални партньори. "Очакваме разум, защото предложенията, които сме направили, не само санират бюджета за следващата година, а коригират пагубната траектория, по която се движим. В средносочен план те имат своите измерения и очакваме чуваемост така, че да стигнем до един бюджет, който няма да ни доведе до катастрофа“, заяви Велев.Четири са точките, по които работодателите са категорични, че няма да отстъпят. "Това е отпадане на увеличението на осигурителните вноски във фонд "Пенсии“ с 2 процентни пункта. Нетният ефект от това би бил 464 милиона евро. Второ, отпадане на увеличението на данък върху дивидентите. Третата промяна е отпадане на въвеждането на задължително ползване на СУПТО и четвърто, увеличаване на максималния осигурителен доход не до 4600 лева, а съгласно средносрочната бюджетна прогноза – до 4430. Тези мерки са остойностени на 1,2 милиарда. Предложили сме и 10 други мерки за намаляване на разходите на стойност близо 2 милиарда евро. Има възможности бюджетът да се подобри без да се увеличава дефицитът и дългът и дългосрочно да вървим към консолидиране“, обясни председателят на Общото събрание на АИКБ.Според него предложенията са обосновани, мотивирани, логични и очаква те да бъдат приети. "Тези наши предложения се компенсират с мерки, които не са несправедливи и не водят до кризи и проблеми“, добави Велев.Според бизнеса разходната част може да бъде намалена с близо 800 милиона евро, които да бъдат насочени към увеличаване на възнагражденията в бюджетната сфера с темп, надвишаващ инфлацията, както и разходите за издръжка."Мярка, която ще повлияе в пет сектора, е отвързването на автоматичните механизми за определяне на работните заплати от средната брутна работна заплата. Автоматичното регулиране и управление е тотално сбъркано, защото се получава една автозависимост, която води до разрушаване на системата. Отпадането на тези механизми ще доведе до много сериозни намаления в разходната част в средносрочен план. Също така предлагаме задържане на текущите разходи за издръжка в бюджетната сфера. Предлагаме трайно незаетите щатни бройки да бъдат закрити. Имаме възможност да намалим числеността на персонала в държавната администрация с 5500 места – без да се освобождават хора, да се закрият трайно незаети щатни бройки. Предлагаме общият резерв да се намали с 1/3, което са още 300 милиона евро, и с 3% да се съкрати капиталовата програма, особено проектите, които е ясно, че няма да бъдат изпълнени“, обясни Васил Велев.