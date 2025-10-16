ЗАРЕЖДАНЕ...
Василев: Ние сме за избори, чакаме президента Радев на политическия терен
© Булфото
Това заяви лидерът на МЕЧ Радостин Василев пред журналисти в Народното събрание.
"Ако Борисов не се върне в парламента, Даниел Митов ще го обяви за издирване. Ние се регистрирахме днес, ако може без тях да работим", каза още Василев.
На въпрос защо от “Възраждане" не са се регистрирали" Василев отговори: "Не знам, те са обект на изследване от науката".
Василев каза още, че и той чака президента Румен Радев на политическия терен и допълни, че от МЕЧ са за избори.
Още по темата
/
Георг Георгиев: Готови сме за честен и открит разговор. Опцията с изборите винаги е на масата, но това е ядрен вариант
15.10
Още от категорията
/
Депутат от ГЕРБ: Другите партии демонстрират повече самоувереност, отколкото съдържание, за разлика от Борисов
15.10
Иван Анчев: СГП отказа да образува производство по сигнала за руска пропаганда в български медии
14.10
Инж. Вълчев: Ползите от изграждането на АМ "Рила" ще бъдат повече, отколкото разходите за нейното изграждане
14.10
Регионалният министър: От утре товаримостта на камионите ще бъде контролирана от асфалтовите сензори
14.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.