Васко Кръпката: Добре, че Слави влезе в парламента, от екрана е много по-опасен

© Музика и политика - две на пръв поглед несъвместими понятия, но от друга страна безкрайно свързани. Това наблюдаваме и при лицата, които ще бъдат част от 45-ото Народно събрание.



"Рокът е променил света още от средата на миналия век. Това, което са направили The Beatles и The Rolling Stones, е много повече от всяка една политика. Затова и рокът се е превърнал в религия. Последният случай за потвърждение е последният концерт на The Rolling Stones в Куба, където преди години никой не си е представял, че ще се свири такава музика", каза музикантът Васко Кръпката.



По думите му, през последните 30 години се е случила китарна революция.



"По площадите ние излязохме с китарите да пеем, свирим. А в началото на 90-те години се създадоха много нови рок групи. Ние вместо калашници, взехме китари. Никой не пострада. Мога да правя много неща в този живот, но най-много обичам да свиря и да пея песни. Парчетата, които сме измислили през тези 30 години, вярвам, че ще останат и ще се пеят", допълни той пред водещите Мария Константинова и Мирослав Димитров в ефира на Bulgaria ON AIR.



Музикантът сподели, че би "поздравил" пандемията, тъй като тя му е помогнала да свърши доста полезни неща.



"Издадох троен албум. Работим по нови песни, записваме още по-нов албум. Стоях си вкъщи, преосмислих много неща", добави Васко Кръпката.



Той коментира и парламентарните избори от 4 април, както и резултата на партията на Слави Трифонов - "Има такъв народ.



"Чалгата за мен не е музика. Тя е твърде низка. Тя навлезе отдавна в политиката, още когато Бойко Борисов покани някаква сръбска кифла в Министерския съвет. Всичко това е мутренско, мафиотско. Радвам се, че този водещ на това водевилно шоу влезе в парламента, защото в телевизията той е много по-опасен с неговите послания. Тези хора, които гласуваха за чалгата, чакат някой да им вдигне заплатата, някой да им вдигне доходите. Слави няма да им оправи проблемите. Ще го забравят, както стана с Жорж Ганчев и Николай Бареков", категоричен бе Кръпката.



"Според мен през есента ще има нови протести. Ще бъде голяма коша. Протестният вот реши изборите и тази мантра "Всички срещу един".