Важен срок: От понеделник можем да сменим джипито, ако не сме доволни от него
©
"Фокус" направи справка и предоставя цялата ви нужна информация:
Смяната на личния лекар се осъществява два пъти в годината: от 1 до 30 юни и от 1 до 31 декември. Справка с календара показва, че още този понеделник /1 декември/ можете да се възползвате.
Важно е да знаете, че освен в тези периоди, можете да смените личния си лекар по всяко време в конкретно определени случаи:
– ако се преместите да живеете в друг град;
– смените адреса си по лична карта;
– ако досегашният Ви личен лекар прекрати практиката си или договора си с НЗОК, или бъде трайно възпрепятстван да оказва медицинска помощ.
Важно!!! Според законодателството на Република България, за да смените личния си лекар, трябва да сте здравноосигурен.
И вече решили се изправяте пред съществен въпрос – кого да избера и как става цялата процедура:
Справка за общопрактикуващите лекари, сключили договор с НЗОК, може да направите на сайта на НЗОК - рубрика "За граждани“ - меню "Електронни услуги“ - линк "Търсене на договорни партньори и дейности“ - подлинк "Общопрактикуващи лекари“. Има възможност за избор на област и населено място. Може да потърсите и РЗОК (координатите им са публикувани в рубрика "Контакти“ на сайта на НЗОК - www.nhif.bg), където оказват съдействие на обърнали се към тях здравноосигурени лица при избора на нов лекар и им предоставят информация за общопрактикуващите лекари, които са сключили договор с НЗОК в съответния здравен район.
Има два начина да заявите новия си избор:
– Като отидете лично при новоизбрания лекар със здравната си книжка. Той трябва да попълни данните си в нея и да Ви включи в списъка си с пациенти.
– Онлайн – трябва да попълните формуляр за смяна (регистрационна форма за постоянен избор), като влезете в интернет страницата на НЗОК и от собственото си лично електронно здравно досие да отворите меню "Избор на личен лекар“, откъдето да осъществите избора си чрез регистрационната форма за избор.
Документът, подаван по електронен път, трябва да се подпише с електронен подпис! От своя страна, новоизбраният личен лекар трябва да попълни своите лични данни и тези на практиката, в която работи. Актуализираните данни се нанасят в здравноосигурителната книжка, която остава за съхранение у вас, а номерът ѝ се вписва в регистрационната форма за постоянен избор.
Още едно улеснение, за което "Фокус" ще ви подскаже. Регистрационен формуляр за постоянен избор на личен лекар може да изтеглите и разпечатате от сайта на НЗОК - меню "За гражданите“ - линк "Регистрационни форми за избор на общопрактикуващ лекар“.
Припомняме – срокът за смяна на личен лекар започва да тече от понеделник, 1 декември.
Още от категорията
/
Евростат: България е на трето място по брой на служителите на чуждестранни филиали в предприятията извън ЕС
08:38
Харалан Александров за мирния план: Не можах да повярвам, че някой сериозно иска да се водят преговори около това
24.11
Милен Керемедчиев: Каквото и да се договорят Украйна и САЩ, Путин трябва отново да одобри или отхвърли модифицирания план
24.11
Журналистът Евгени Кръстев: До 2034 г. процесът трябва да завърши и да имаме военно шенгенско пространство
24.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Без уговорка: "Възраждане" ще участва в блокадата на парламента, ...
21:29 / 24.11.2025
"Няма да ни излъжете": Младите лекари излязоха на нов протест
18:56 / 24.11.2025
Д-р Георева: Изхвърлете боклука от чинията и от живота си
18:55 / 24.11.2025
Ивайло Мирчев: Ако някой подкрепя Украйна само когато му е удобно...
17:22 / 24.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.