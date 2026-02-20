Важен срок за зрелостниците изтича днес! Ако не го спазят, не могат да се явят на матура
©
На 5 февруари, започна подаването на заявления за допускане на матури. Крайният срок е до 20 февруари включително.
Тази година матурите ще се проведат по български език и литература - на 20 май от 8.30 часа и втора задължителна матура - на 22 май от 8.30 часа
Допълнителни ДЗИ по желание ще се проведат между 26 май и 2 юни.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Руслан Трад за отношенията между САЩ и Иран: Всички сигнали говорят за ескалация, която се очаква в следващите дни
19.02
Зорница Илиева: Разделението сред обществото в Турция е стигнал етап, в който не се знае как ще избухне
19.02
Предприемач: Край на евтиното в България! Високите цени прогонват и българите към чужди ски курорти
19.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.