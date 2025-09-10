ЗАРЕЖДАНЕ...
Важна информация за парите за командировки
За командировки на министрите и заместник-министрите в страната са изразходвани общо 18 734,79 лв., за командировки на председателите на държавни агенции и техните заместници 1 207 лв., за командировки на областни управители – 9 169,55 лв., за командировки на ръководители на държавни институции по чл. 19, ал. 4 от Закона за администрацията – 20 201,79 лв. и за командировки на председатели и членове на държавни комисии – 20 лв.
