Важна информация за винетките! От 3-ти февруари има промяна за българите
©
Както и останалите видове, тя ще е валидна за леките автомобили до 3,5 тона, за ремаркета и каравани, както и за къмпинг автомобили от категория М1, независимо от тяхната технически допустима максимална маса.
Еднодевната винетка ще е с валидност 24 часа. Освен от сайта на тол управлението или мобилното приложение, винетка може да се купи на гише или на някои от терминалите за самотаксуване.
Цените остават без промяна през тази година, като се изписват в евро и лева, а плащанията по електронен път са в евро, съобщава NOVA.
Още по темата
/
Проф. Олег Асенов: Няма да има поскъпване на винетките и пътните такси при въвеждането на еврото
18.12
Още от категорията
/
Чистете пред входовете на дома си, чакат ви солени глоби, ако не го направите – това не е общинско задължение
01.02
Журналист: Радев не показа очакваното лидерство и влезе в противоречие със собствените си твърдения
31.01
Потопът в "Елените": Четири месеца по-късно имотите още са необитаеми, хората нямат ток и вода
31.01
Директор на болница: Имаме регистрирани тежки случаи на възпаление на мозъка вследствие на грипа
31.01
Фискален риск: Над половин милион българи взимат пенсии за инвалидност, разходите са над 2 млрд. евро годишно
31.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Братовчед на Нотариуса за "SS клуб": Имаше сантимент към Хитлер
19:41 / 01.02.2026
Иван Таков: Поредицата от грешки отслаби БСП и разпиля лявото
17:30 / 01.02.2026
Николай Младенов призова за спазване на примирието в Газа
15:51 / 01.02.2026
Чистете пред входовете на дома си, чакат ви солени глоби, ако не ...
15:45 / 01.02.2026
Проф. Маринов: Радев каза доста неща, които няма да са лесни за и...
14:59 / 01.02.2026
Обстановката на АМ "Тракия" става все по-тежка!
14:59 / 01.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.