Важна информация за винетките в евро
Преходът е напълно автоматизиран и потребителите не трябва да правят нищо допълнително: официалните цени на винетките ще се визуализират в евро и лева, а онлайн плащанията ще се обработват изцяло в новата валута.
Промяната идва в момент на засилена необходимост от подновяване на винетки: през декември и януари изтича валидността на стотици хиляди годишни винетки. Шофьорите могат да закупят нова винетка предварително до 30 дни преди срока на валидност, което дава спокойствие и е особено удобно преди празничните и зимните пътувания.
Какво се променя с еврото? От 1 януари всички винетки, закупувани през Vinetki.bg и TollPass.bg, ще бъдат заплащани в евро по следния начин:
· Платформите автоматично показват цените в евро и лева.
· Процесът по покупка остава непроменен: избор на винетка, попълване на регистрационен номер, плащане с банкова карта, активация за секунди.
· Плащането се извършва директно в евро - без нужда от ръчно преизчисляване.
Целта е хората да не усетят никакво затруднение при преминаването към еврото. Покупката на винетка остава също толкова лесна, бърза и прозрачна, както и досега.
Колко струват винетките в евро?
Цените за 2026 г. остават непроменени - само са преобразувани в евро по официалния фиксиран курс. Избирайте само официалните канали за продажба на винетки, за да избегнете допълнителни такси и други рискове. Ето актуалните стойности:
Уикенд винетка: 5,11 € / 10 лева
Седмична винетка: 7,67 € / 15 лева
Месечна винетка: 15,34 € / 30 лв
Тримесечна винетка: 27,61 € / 57 лева
Годишна винетка: 49,60 € / 97 лева
Еднодневна винетка: 4,09 € / 8 лева (в сила от февруари 2025) (Цените са еквивалент на съществуващите официални тарифи и са валидни след 1 януари 2026 г.)
Нова еднодневна винетка от февруари
От февруари 2025 г. в страната се въвежда и дневна винетка, която също ще бъде достъпна за покупка през онлайн платформите Vinetki.bg и TollPass.bg. Тя е удобна опция за кратки пътувания и автомобили, които рядко се използват извън града. 24-часовата винетка ще може да се закупува, както непосредствено преди пътуването, така и предварително, затова освен дата трябва да бъде посочен и конкретен начален час.
Онлайн удобства за шофьорите
Въвеждането на валиден имейл при онлайн покупката гарантира получаване на навременни нотификация за изтичаща валидност на винетката в бъдеще. Регистрацията на тол платформите Vinetki.bg и TollPass.bg предоставя удобството да управлявате няколко автомобила – лични и служебни в един профил. С едно плащане могат да бъдат подновени до 30 винетки едновременно, което е особено полезно за повече семейни автомобили и фирми. Активацията на винетките става за секунди, а автоматичните напомняния се включват веднага.
Онлайн сигурност
Все по-често онлайн покупките се случват през телефон. В отговор на тази тенденция официалните сайтове Vinetki.bg и TollPass.bg дават възможност за плащане с Google Pay и Apple Pay — бързо, без попълване на данни от карта и с няколко докосвания. Методът е защитен и свежда до нула риска от неправомерни транзакции.
Влизането в еврозоната не променя онлайн покупката на винетки – от 1 януари 2026 г. шофьорите ще плащат директно в евро през Vinetki.bg и TollPass.bg, с бърза активация и без никакви допълнителни стъпки.
