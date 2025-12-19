На 31 декември 2025 г. и на 1 януари 2026 г. няма да се извършват картови плащания за погасяване на глоби по Закона за движение по пътищата чрез мобилните терминални ПОС устройства в патрулните автомобили на МВР, както и чрез терминалните устройства ПОС във всички районни управления на МВР, в отделите и секторите "Пътна полиция" на СДВР/ОДМВР, на граничните контролно-пропускателни пунктове, в звената на "Български документи за самоличност" и всички останали структури на МВР.При възникнала необходимост от заплащане на глоби по ЗДвП, служители на МВР ще насочват към други начини за разплащане, за които гражданите могат да се информират и в интернет страницата на "Пътна полиция":(https://www.mvr.bg/opp) в рубриката "Административни услуги", тема "Заплащане на глоби за извършени нарушения" – Ред и начини на плащане на глоби по Закона за движение по пътищата.