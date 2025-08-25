ЗАРЕЖДАНЕ...
Важна новина от АПИ, свързана е с е-винетки и маршрутни карти
При изпълнението им са възможни затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти, съобщиха от АПИ.
В тази връзка Националното тол управление препоръчва на шофьорите, на които им предстои пътуване, да купят предварително необходимата им винетка или маршрутна карта.
Актуализацията няма да повлияе на автоматичното отчитане чрез бордови устройства и GPS тракери на изминатото разстояние от тежкотоварни автомобили над 3,5 тона.
НТУ се извинява на водачите за причиненото неудобство.
