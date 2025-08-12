ЗАРЕЖДАНЕ...
Важните решения, които се очаква да вземе кабинетът утре
Предстои и решението на кабинета "Желязков" за Проект на Постановление за изменение на Постановление № 245 на Министерския съвет от 2022 г. за одобряване на допълнителни плащания по бюджета на Министерството на енергетиката за 2022 г.. Става въпрос за предоставяне на заеми на "Булгаргаз" ЕАД за закупуване на природен газ.
Министрите ще обсъдят и промените в Закона за защита на потребителите.
