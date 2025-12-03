Важно от "Гранична полиция": Спряха за неопределено време всички превозни средства през граничен пункт "Промахон"
©
Преустановено е пропускането за всички превозни средства за неопределен период от време, съобщават от "Гранична полиция". Мярката е с цел да се осигури безопасността на движението във връзка с провеждани протестни действия от страна на гръцките земеделски производители от Северна Гърция.
От Главна дирекция "Гранична полиция“ препоръчваме на пътуващите в региона да използват граничния преход Илинден – Ексохи.
Още от категорията
/
Костадинов: Ще искаме Радев да свика консултативен съвет по национална сигурност заради бюджета и еврозоната
12:50
Проф. Кантарджиев: Случаите на грип ще започнат да се увеличават! Ето какъв е основният симптом
12:49
Бойко Рашков: Шикалкавенето на Борисов ще намери достоен отговор от всички честни хора в страната
10:40
Експерт: Допълнителното материално стимулиране не стига до пощаджийката и машиниста в БДЖ, а до големите шефове!
09:35
"Благодаря ви, вече мога да си отворя очите! Вече виждам!": Как Лазар Радков успя да помогне на хора, пострадали на протеста в София
09:35
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Изтеглят Бюджет 2026
13:56
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.