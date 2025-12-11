Важно съобщение от НОИ за промяна при електронните услуги от началото на 2026 година
Още през тази седмица от онлайн списъка в страницата "Е-услуги и справки“ ще отпаднат част от справките по ЕГН и ПИК на НОИ и от тези с Булстат и ИКО на НОИ. Първо това ще се случи със справките за социално осигуряване и справките от Електронния регистър на болничните листове. Справките със свободен достъп, справките по ЕГН и ПИК на НАП и справките със сертификат също скоро ще бъдат деактивирани. На по-късен етап ще отпаднат справките от групата "В услуга на пенсионера“ и тези за паричните обезщетения за безработица. Последни ще бъдат деактивирани справките за изплащаните парични обезщетения и помощи (по болнични листове и майчинство).
Информация относно електронните услуги на НОИ може да бъде получена от Контактния център на институцията на телефон 0 700 14 802.
За ЕПЕУ
Единният портал за електронни услуги на НОИ консолидира всички съществуващи в института платформи и уеб-приложения за предоставяне на административни и справочни услуги за парични обезщетения, помощи, пенсии и гарантирани вземания. Чрез него се осигурява:
– достъп до Електронно осигурително досие, в три тематични части, съдържащо справочна информация за осигурени лица, осигурители, самоосигуряващи се, получавани обезщетения и пенсии. Необходима е само автентикация чрез всяко от наличните средства за електронна идентификация – ПИК на НОИ, ПИК на НАП и всички видове КЕП и не се изисква регистрация и/или въвеждане на допълнителни данни;
– заявяване на електронни услуги от страна на потребители в различно качество, организирани в Каталог на услугите на НОИ. Необходима е автентикация и еднократно въвеждане на електронна поща за контакт при извършване на услугата в автоматично създаден профил на потребителя;
– достъп до портали за подаване на данни от задължени лица. Това включва: Интегрирана система за електронен обмен на документи и данни с НОИ (подаване на данни с удостоверения №9, 10 и 11 по Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване); Електронен регистър на болничните листове и решенията по обжалването им и Е-протокол за профилактика и рехабилитация. Използва се заложена в порталите автентикация.
