Важно съобщение от една от големите банки, опериращи на българския пазар

© Една от големите банки, опериращи на българския пазар, разпрати важно съобщение до клиентите си. Става въпрос за Обединена българска банка.



Blagoevgrad24.bg отправи директно питане до финансовата институция и новината беше потвърдена.



На сайта на ОББ може да се види следното съобщение, разпратено и като имейли до клиентите на банката:



Уважаеми клиенти,



Бихме искали да Ви уведомим, че на 21-22 октомври предстои обновяване на системите ни, във връзка с интеграцията на ОББ и доскорошната КВС Банк България.



• Ако използвате дигитални канали, в няколко стъпки ще получите достъп до ново мобилно и онлайн банкиране - ОББ Мобайл и ОББ Онлайн. Не е необходимо предварително да сваляте ОББ Мобайл.



• Ще разполагате с нов IBAN номер, но досегашният Ви остава валиден до 31 март 2025г.



• Условията по продуктите и услугите Ви са според действащите Тарифа и Общи условия на ОББ



Подробности ще откриете на специално създадена за целта страница – тя е достъпна от банер на секция "ОББ и КБС Банк“ на корпоративния сайт на ОББ.



For English version of the information, please follow the instructions for reaching out the page with details, and select EN in the top right corner.



Промяната не изисква да въвеждате лични и клиентски данни, както и данни на картите си или онлайн/мобилното банкиране/дигитален портфейл, или други данни, за да продължите да ползвате услугите ни. В случай, че получите съобщение, приканващо Ви да въвеждате данни, незабавно го изтрийте и не достъпвайте/кликвайте върху линковете.



С уважение,



Екип на ОББ