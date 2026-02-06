До 18 февруари се удължава срокът за приемане на творби в Националния конкурс "Българските архитектурни паметници в макети“. Темата на 2026 г. е "Български православен храм“. Макетите трябва да пресъздават съществуващи обекти. Те трябва да бъдат изпратени до адрес: Общински детски комплекс - Варна, ул "Петко Каравелов“ 3А, ет.2, кабинет 4.Всички участници в конкурса задължително трябва да се регистрират за участие в официалната уеб страница на ЦПЛР – Общински детски комплекс. Те ще бъдат разделени в четири възрастови групи.Конкурсът е включен в Националния календар на МОН за изяви по интереси на деца и ученици и в Програмата с мерки за закрила на деца и ученици с изявени дарби.Ще бъдат връчени: Специална награда на кмета на Варна, Специална награда на ЦПЛР - ОДК, Варна, Специална награда на Двореца на децата, Специална награда на Камарата на архитектите в България (Регионална колегия Варна), награди за първо, второ и трето място във всяка възрастова група, както и поощрителни награди.Тържественото награждаване на лауреатите ще се проведе на 28.02.2026 г.