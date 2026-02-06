Важно за децата на Варна: Удължиха срок за конкурса "Българските архитектурни паметници в макети"
©
Всички участници в конкурса задължително трябва да се регистрират за участие в официалната уеб страница на ЦПЛР – Общински детски комплекс. Те ще бъдат разделени в четири възрастови групи.
Конкурсът е включен в Националния календар на МОН за изяви по интереси на деца и ученици и в Програмата с мерки за закрила на деца и ученици с изявени дарби.
Ще бъдат връчени: Специална награда на кмета на Варна, Специална награда на ЦПЛР - ОДК, Варна, Специална награда на Двореца на децата, Специална награда на Камарата на архитектите в България (Регионална колегия Варна), награди за първо, второ и трето място във всяка възрастова група, както и поощрителни награди.
Тържественото награждаване на лауреатите ще се проведе на 28.02.2026 г.
Още от категорията
/
ЕНЕРГО-ПРО: Високото потребление е основната причина за по-високите сметки за електроенергия през януари
16:20
Пенсионери: Когато 7-мо число се пада в събота, пенсиите да се изплащат на предходния работен ден
13:51
Експерт обясни какво да гледаме на електромера и на фактурата, за да разберем дали са надписали сметката ни за ток
11:37
Защо обявената цена на дадена стока е 500 евро, а на касата става 570 евро – законни ли са таксите на търговците?
10:05
Киберексперт за IP адресите: Без международно сътрудничество разкриването на такъв род престъпления е под 2%
05.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.