Важно за пътуващите по АМ "Хемус" през почивните дни
· В последния работен ден – 5 септември, движението на тежкотоварните камиони ще бъде спряно между 17 ч. и 20 ч.
· В първия почивен ден – 6 септември, ограничението на МПС над 12 т ще е от 8 ч. до 12 ч.
· В последния почивен ден – 8 септември, забраната за движение на МПС над 12 т ще е между 14 ч. и 20 ч.
На 7 септември ограничения няма да се въвеждат.
Предвижда се същата временна организация на движение за МПС над 12 тона да бъде въведена и в следващите три почивни дни за Деня на Независимостта - 22 септември.
Ограничението за пътуване не важи за превозните средства, извършващи обществен превоз на пътници. На АМ "Хемус“ и АМ "Струма“ забраната не обхваща МПС над 12 т, които извършват превози на опасни товари (ADR), живи животни, бързоразвалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони. На АМ "Тракия“ в участъка от ПВ "Ихтиман“ /при км 34/ до ПВ "Вакарел“ /при км 23/ в посока София забраната няма да важи за МПС над 12 т, превозващи опасни товари (ADR).
По преценка на шофьорите по време на промяната в организацията на движение за почивните дни като обходни маршрути могат да се ползват и други републикански пътища, като се спазва действащата за тях постоянна организация на движение. Въвеждането на мярката е съгласувано с МВР, като по тяхна преценка могат да се предприемат допълнителни действия за улесняване на движението и повишаване на пропускливостта на автомобилите.
Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да карат внимателно и със съобразена скорост, да спазват правилата за движение и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. Да не се използват аварийните ленти по автомагистралите за по-бързо придвижване при натоварен трафик, тъй като се възпрепятства преминаването на превозните средства със специален режим на движение в случай на инцидент.
